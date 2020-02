147 Gedeeld

Willemstad – De nieuwe kranen die containers van schepen moeten halen in de haven komen zaterdag aan. Curacao Port Services liet 16 december weten dat twee containerkranen onderweg waren aan boord van het schip Wish Way.

Het wordt nog een spannende onderneming om de kranen op de plek van bestemming te krijgen. Ze passen echt maar net onder de Julianabrug door. Wil je zien hoe CPA ze er onder door loodst? Ze komen zaterdag om 6 uur ’s ochtends aan.