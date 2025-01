Verkiezingen 2025 Kranshi biedt extra openingstijden voor Sedula-aanvragen Redactie 20-01-2025 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Inwoners van Curaçao hebben op maandag 28 en dinsdag 29 januari extra gelegenheid om bij Kranshi hun Sedula (identiteitskaart) te vernieuwen of aan te vragen. Deze speciale dienstverlening is gericht op inwoners met stemrecht voor de verkiezingen van 2025. Kranshi is op beide dagen geopend van 16.00 tot 18.00 uur.

Gedurende deze extra openingstijden kunnen alleen Sedula-aanvragen of -vernieuwingen worden ingediend. Voor deze tijdsloten is geen afspraak nodig. Het ministerie benadrukt dat dit initiatief bedoeld is om ervoor te zorgen dat iedereen met stemrecht over een geldig identiteitsbewijs beschikt, dat vereist is om te stemmen.

Inwoners die een Sedula willen aanvragen of vernieuwen, moeten voldoen aan enkele voorwaarden. Zij moeten de Nederlandse nationaliteit bezitten, ingeschreven staan in het bevolkingsregister vóór 24 december 2024 en minstens achttien jaar oud zijn. Tijdens dezelfde extra openingstijden kunnen inwoners ook adreswijzigingen doorgeven.

Hiervoor zijn documenten nodig, zoals een huurcontract, een machtigingsbrief van de eigenaar van de woning met een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de eigenaar, of een bewijs van aankoop van de woning indien de aanvrager de nieuwe eigenaar is.