Kranshi kan geen nationaliteit van buitenlanders intrekken die erkend zijn door Curaçaose vader

WILLEMSTAD – In een baanbrekend vonnis heeft de rechtbank van Willemstad deze week een beslissing van Kranshi, om iemand geen paspoort en sedula te geven, teruggedraaid.

Het ging om een Dominicaanse jongen die erkend was door een Curaçaose vader, maar die tijdens die erkenning getrouwd was met een andere vrouw dan zijn moeder. De akte van erkenning in 1990 was in Santo Domingo om die reden nietig verklaard.

Registratie veranderen

Kranshi stelde dat de jongen daarom nooit de Nederlandse nationaliteit heeft gekregen en geen familiebanden met zijn vader heeft gekend. Kranshi kondigde daarna aan dat ze de jongen zouden registreren als familielid van zijn moeder en zijn nationaliteit zouden wijzigen van Nederlands naar Dominicaans.

Gerechtelijk bevel

Maar de rechtbank oordeelde dat noch Kranshi, noch de Curaçaose minister de bevoegdheid heeft om nationaliteit of familiebetrekkingen te wijzigen.

Het proces voor het wijzigen van nationaliteit en familiebanden moet via de rechtbank verlopen, zoals vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Alleen een rechter kan de nodige bevelen geven om dergelijke wijzigingen door te voeren. Geen enkele verandering kan plaatsvinden zonder een gerechtelijk bevel.

EVRM

De rechtbank wees ook op het feit dat de Hoge Raad al sinds 1989 en de lokale rechtbanken, waaronder die op Curaçao zelf in 2021, hebben geoordeeld dat het EVRM verbiedt dat een erkenning nietig wordt verklaard van buiten het huwelijk geboren kinderen door gehuwde mannen. Dat is in strijd met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens met betrekking tot familieleven.

De rechtbank concludeerde dat het beroep van de jongen gegrond was en vernietigde het besluit van de interim-directeur van Kranshi. Hierdoor is de betreffende beslissing nietig en moet Kranshi de jongen voorzien van zijn identiteitsbewijs, verblijfsvergunning en Nederlands paspoort.