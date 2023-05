Kreeg Vernond Rombley onterecht 15 jaar cel op Curaçao?

HILVERSUM – Zit de Curaçaose Vernond Rombley sinds zijn 19e onschuldig vast voor een brute roofmoord? Advocaten Geert-Jan Knoops en Carry Knoops-Hamburger hebben een herzieningsverzoek ingediend bij het Hof op Curaçao in de zaak waarbij Rombley in 2014 een supermarkteigenaar zou hebben doodgeschoten.

Volgens het bekende advocatenduo blijkt uit nieuw onderzoek dat hij de schutter niet geweest kan zijn. Het hardste mogelijk ontlastende bewijs: de schutter zou een stuk kleiner zijn dan Rombley. De jongen – die nooit eerder met justitie in aanraking is geweest, kwam in beeld bij de politie omdat hij meisjes whatsappberichtjes stuurde waarin hij de moord bekende. Toch houdt hij vol onschuldig te zijn, zo blijkt in de nieuwe KRO-NCRV documentaireserie De zaak-Rombley .

Een team van documentairemakers van KRO-NCRV volgde een jaar lang de inmiddels 27-jarige Vernond Rombley en zijn advocaten. Zij kregen een exclusief interiew met Rombley in de SDKK-gevangenis.

Het advocatenduo Knoops onderzoekt de zaak-Rombley met een team van deskundigen, onder wie een oud-politiechef van Caribisch Nederland. Dat doen zij vanuit het Nederlandse Innocence Project, dat onderdeel is van een internationaal netwerk van organisaties die opkomen voor mogelijk onterecht veroordeelden.

De minimarkt-moord

Vernond Rombley werd veroordeeld als schutter van de brute roofmoord op de 34-jarige Chinese Zufeng Li eigenaar van een minimarkt in Willemstad op 21 december 2014. De man wordt direct na binnenkomst van twee daders met een pistool neergeschoten.

Het duo grijpt daarna een paar honderd dollar uit de winkel en verdwijnt, zo is te zien op de originele beelden van de bewakingscamera in de 3-delige serie. Zijn ex-vriendin legt een verklaring af bij de politie, tegenover haar had hij in een app-gesprek verteld de supermarkteigenaar te hebben doodgeschoten.

Die ‘bekennende’ appjes stuurde Rombley naar meerdere meisjes. De politie vraagt deze ex-vriendin en haar moeder naar de camerabeelden van de moord te kijken, en zij zeggen Rombley te herkennen als de schutter.

CSI-achtig onderzoek

Volgens Rombley’s advocaten hebben de politie en het Openbaar Ministerie op Curaçao het strafrechtelijk onderzoek naar de minimarkt-moord niet goed uitgevoerd. Daarvoor zeggen zij tal van aanwijzingen te hebben, die door deskundigen zijn onderzocht. Jan Rooijakkers, voormalig korpschef Caribisch Nederland, analyseerde onder andere de bewakingsbeelden. Samen met psycholoog Lucio Ricardo werd een analyse gemaakt van de app-geschiedenis in Rombley’s telefoon. Die bleek volgens hen niet helemaal overeen te komen met bewijsmateriaal.

Het hardste bewijs van Rombley’s mogelijke onschuld komt volgens het team uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Onderzoeksbureau (NFO) en een Brits forensisch bureau naar die beelden. Met geavanceerde CSI-achtige technieken stellen de onderzoekers van het NFO vast dat de schutter 7 tot 10 centimeter kleiner is dan Vernond Rombley. Zij concluderen dat Rombley “zeer waarschijnlijk” de schutter niet geweest kan zijn.

Strijd voor Rombley’s vrijlating

Binnenkort staat Vernond Rombley opnieuw voor de rechter bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie in Willemstad, die het nieuw aangedragen bewijs gaat beoordelen. De zitting zou op 1 juni a.s. plaatsvinden, maar is kortgeleden uitgesteld naar een nader te bepalen datum dit jaar.

Op Curaçao oordeelt het Hof over mogelijke fouten gemaakt bij de veroordeling door datzelfde Hof. Een systeem waar in De zaak-Rombley vraagtekens bij worden geplaatst. In Nederland bestaat er een speciale commissie (ACAS), met een onafhankelijke voorzitter, die herzieningszaken onderzoekt en vindt de herzieningsprocedure plaats bij de Hoge Raad, niet bij het Gerechtshof zelf.

De KRO-NCRV-makers blijven het proces op Curaçao volgen voor een vierde deel van de serie.

NPO

De zaak-Rombley is te zien op woensdag 10, 17 en 24 mei op NPO Start en om 21.15 uur Nederlandse tijd op NPO 3. In Curaçao is het dan 15.15 uur.

Over dit onderwerp en het KRO-NCRV dossier Onschuldig Vast? praten de makers en betrokkenen op zaterdag 20 mei in een special op NPO Radio1 uitzending van 19:00-20:00 uur Nederlandse tijd. Op Curaçao staat de klok zes uur vroeger.