Kritiek op Curoil’s voorstel om salarisplafond te omzeilen

WILLEMSTAD – Het voorstel van Curoil om het wettelijke salarisplafond van de Landsverordening Normering Topinkomens (LNT) te omzeilen, heeft zware kritiek gekregen van de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten, SBTNO. Curoil wil zes topfunctionarissen een jaarlijkse beloning toekennen die hoger is dan het wettelijk vastgestelde maximum van 386.000 gulden, maar SBTNO wijst dit voorstel af en noemt het onvoldoende onderbouwd.

Curoil, een overheidsbedrijf in de olie- en energiemarkt, stelt dat uitzonderlijk hoge beloningen nodig zijn om cruciale functies zoals Chief Executive Officer (CEO), Chief Financial Officer (CFO), en Chief Operations Officer (COO) te behouden. De directie benadrukt dat deze posities een strategische rol spelen in de internationale oliehandel en dat een marktconforme beloning essentieel is om talent te behouden en de bedrijfsvoering te garanderen.

Volgens Curoil is het huidige wettelijke plafond niet toereikend gezien de verantwoordelijkheden en het internationale karakter van de functies. Daarom wordt een uitzondering gevraagd om de beloning te verhogen, vergelijkbaar met de recente verhoging van het plafond voor medisch specialisten naar 501.000 gulden per jaar.

Kritiek

Maar SBTNO wijst het voorstel af en stelt dat Curoil geen overtuigend bewijs heeft geleverd om deze uitzonderlijke verhoging te rechtvaardigen. Er ontbreekt een grondig arbeidsmarktonderzoek of andere data om aan te tonen dat dergelijke salarissen noodzakelijk zijn. De raad benadrukt dat uitzonderingen binnen de LNT alleen mogen worden gemaakt op basis van duidelijke, objectieve criteria.

Daarnaast vindt SBTNO dat het voorstel van Curoil niet zorgvuldig is voorbereid. Het adviesbureau geeft aan dat het bedrijf geen alternatieven heeft onderzocht of andere methoden heeft voorgesteld om concurrerend te blijven zonder de norm te overtreden.

Advies

SBTNO heeft de regering geadviseerd om het verzoek van Curoil af te wijzen. De raad waarschuwt dat het toestaan van een dergelijke uitzondering de geloofwaardigheid van de LNT en de salarismatiging binnen de publieke sector kan ondermijnen.

Het advies is niet bindend, maar als de regering het verzoek van Curoil toch wil goedkeuren, moet dit zorgvuldig worden gemotiveerd. Tot nu toe heeft de regering nog geen definitieve beslissing genomen.

De Landsverordening Normering Topinkomens, die kort geleden van kracht werd, stelt een maximumsalaris vast voor topfunctionarissen bij overheidsbedrijven. Voor grote bedrijven, zoals Curoil, geldt een jaarlijks plafond van 386.000 gulden. In uitzonderlijke gevallen kan dit worden verhoogd, zoals recent gebeurde voor medisch specialisten. SBTNO benadrukt echter dat dergelijke uitzonderingen gebaseerd moeten zijn op degelijk onderzoek en objectieve argumenten.

