Kritiek op gokwet Curaçao vanwege cryptobetalingen

WILLEMSTAD – Luigi Faneyte waarschuwt het parlement van Curaçao voor ernstige risico’s bij de invoering van de nieuwe gokwet, de Landsverordening op de Kansspelen (LOK). Volgens Faneyte accepteert de Gaming Control Board (GCB) betalingen in cryptovaluta, zoals stablecoins, voor kansspelvergunningen. Dit zou zonder wettelijke basis gebeuren en kan volgens Faneyte de reputatie en het financieel toezicht van Curaçao schaden.

Faneyte uitte zijn zorgen in een brief aan Statenvoorzitter Charetti America-Francisca. Hij stelt dat de betalingen in cryptovaluta verboden en ontraceerbaar zijn, waardoor witwassen en fraude mogelijk worden. Daarnaast zouden de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten en De Nederlandsche Bank cryptobetalingen afkeuren vanwege het gebrek aan regulering en toezicht.

Minister van Financiën Javier Silvania verklaarde eerder dat cryptobetalingen onder de nieuwe gokwet mogelijk worden. Maar Faneyte stelt dat er geen wettelijke grondslag is voor dit beleid en dat de facturen van de GCB geen verwijzing naar cryptovaluta bevatten, terwijl aanvullende e-mails wel betaallinks bevatten voor stablecoins.

Volgens Faneyte brengt dit grote risico’s met zich mee voor de internationale reputatie van Curaçao en kan het Koninkrijk onder verhoogd toezicht komen van instanties zoals de Financial Action Task Force (FATF). Hij pleit voor uitstel van de stemming over de LOK, zodat adviesorganen en andere betrokken partijen de kwestie kunnen beoordelen.

Faneyte wijst erop dat het gebrek aan transparantie en controle bij de GCB de situatie verergert. De toezichthouder zou onvoldoende personeel hebben om het grote aantal vergunningen en betalingen te verwerken. Hierdoor is onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de verwerking van de cryptobetalingen.

