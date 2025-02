Algemeen Kritieke situatie voor Green Phenix Dick Drayer 05-02-2025 - 1 minuten leestijd

Hoofdkantoor in Zeelandia

WILLEMSTAD – Green Phenix Curaçao, een organisatie die zich toelegt op recycling en sociale inclusie, dreigt haar werkruimte in Zeelandia te verliezen en zoekt met spoed een nieuwe locatie. Zonder een geschikte ruimte komt niet alleen de recyclingoperatie in gevaar, maar ook de educatieve en sociale programma’s die het bedrijf aanbiedt, aldus de organisatie in een persbericht.

De organisatie, die plastic en aluminium verwerkt en recyclet, zegt een belangrijke rol te spelen in de circulaire economie van Curaçao. Daarnaast biedt Green Phenix leer-werktrajecten en dagbesteding aan kwetsbare groepen, waardoor zij de kans krijgen op persoonlijke ontwikkeling en economische participatie.

Volgens oprichter Sabine Berendse is de situatie urgent. “We zijn ontzettend trots op wat we hebben bereikt, maar zonder een nieuwe locatie kunnen we onze activiteiten niet voortzetten. We roepen de gemeenschap op om met ons mee te denken over een duurzame oplossing.”

120