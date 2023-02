Kruising Don Martina Boulevard en Dokweg krijgt LED-verkeerslichten

WILLEMSTAD – Deze week zijn de stoplichten op de kruising Don Martina Boulevard en Dokweg aan de beurt om van LED-verlichting te worden voorzien.

De werkzaamheden beginnen vanochtend en duren een volle week. Het verkeer moet rekening houden met overlast omdat de verkeerslichten niet werken.

DCG services die de operatie uitvoert in opdracht van de overheid werkt van 8.30 uur tot 11.30 uur in de ochtend en 13.30 uur tot 16.00 uur in de middag.

Als de verkeerslichten uit zijn, gelden de voorrangregels, zoals met borden is aangegeven. Automobilisten wordt gevraagd voorzichtig te rijden om ongelukken te voorkomen.