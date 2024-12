Met video Kunnen we de toeristendruk nog wel aan? Maarten Schakel 20-12-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het toerisme op Curaçao is booming. Grote nieuwe hotels schieten als paddestoelen uit de grond. Het aantal mensen dat zijn huis op Airbnb zet, is groter dan ooit. En ook het aantal vluchten is flink gestegen. Dat legt druk op onze wegen, de beschikbare strandbedjes, ook voor onze eigen mensen, en de prijs van een biertje aan de bar. Kan Curaçao de vele toeristen wel aan? CTB-directeur Muryad de Bruin vertelt.

Het is een kwestie van goed managen volgens De Bruin. Die taak is weggelegd voor onder ander het CTB maar ook voor vele andere ‘stakeholders’. Volgend jaar begint het toerismebureau met een grote ‘carrying capacity study’, waarin wordt onderzocht hoe we Curaçao moeten inrichten om de toeristenstroom de komende jaren op te vangen.

Het afgelopen jaar waren er al een aantal toerismeconferenties op ons eiland waarin gesproken werd over waar we naartoe willen. Ook over die toekomstvisie duren de gesprekken voort. Bijvoorbeeld: oe zorgen we dat er genoeg bedjes zijn voor iedereen die een dagje naar het strand wil, maar bewaren we toch onze ongereptheid? De Bruin: “Je moet wel ontwikkelen. Je kunt niet 25 jaar lang niets doen omdat je wilt dat alles bij hetzelfde blijft. Maar de kant die we op willen, daarover moeten we met elkaar in gesprek blijven. Alleen zo kom je tot een visie waar we de komende vijf tot tien jaar heen willen.”

