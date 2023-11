Kunstenaar Angel De la Rosa aanwezig op kunstbeurs ‘de PAN’ in Amsterdam

Angel Luis De la Rosa Gonzalez exposeert met één van zijn houten beelden op ‘de PAN’ in Amsterdam. PAN Amsterdam is dé beurs voor kunst, antiek en design. Jaarlijks laten ruim 45.000 kunstliefhebbers zich inspireren en verleiden door de vele duizenden kunstvoorwerpen die op de beurs aangeboden worden.

Eerder exposeerde hij op de Nationale Kunstdagen en portretteerde de welbekende portretfotograaf ‘Koos Breukel’ de Cubaans/Curaçaose kunstenaar.

Voor veel kunstliefhebbers is de naam Angel Luis De la Rosa Gonzalez niet onbekend op het eiland. Ruim 14 jaar geleden kwam hij van Cuba naar Curaçao en werkte hij mee aan de bouw van L’ Aldea. Hij werd daarna meer bekend door zijn houten beelden, die hij naar Gallery Alma Blou bracht.

Vanaf dat moment is hij actiever in de kunstscene op Curaçao en heeft hij de afgelopen jaren aan meerdere (groeps)exposities bijgedragen. Ook was hij in 2021 één van de deelnemers van de Open Atelier Route op Curaçao.

Europa

Momenteel verblijft hij met zijn gezin in Nederland. Het is zijn eerste bezoek aan Nederland met de intentie om zichzelf te profileren in de kunstwereld daar (en eventueel verder in Europa). De eerste positieve stappen zijn gezet.

Eind november keren Angel en zijn gezin weer terug naar Curaçao. Dan gaat hij aan de slag voor de maanden februari en maart waarin hij èn een expositie bij Landhuis Bloemhof heeft, op 17 februari, samen met Brigitte Wawoe en Paul Senders. Uiteraard is hij ook weer te bezoeken op de Open Atelier Route op 9 en 10 maart.