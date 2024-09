Nieuws Curaçao Kunstenaar Dion Rosina genomineerd voor Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst Redactie 12-09-2024 - 1 minuten leestijd

Foto Dion Rosina

AMSTERDAM – Dion Rosina, een Amsterdamse kunstenaar met Curaçaose roots, is genomineerd voor de prestigieuze Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst 2024. Rosina behoort tot de vijftien geselecteerde jonge kunstenaars die kans maken op deze bijzondere onderscheiding, die jaarlijks door koning Willem-Alexander wordt uitgereikt.

De prijs, die in 1871 werd ingesteld door koning Willem III, is bedoeld om jonge schilders te ondersteunen en hen een platform te bieden om hun werk te tonen. Dit jaar zonden 483 kunstenaars hun werken in, waaruit de jury onder leiding van Mirjam Westen de vijftien genomineerden koos. Naast Rosina zijn onder andere Vicente Baeza, Eline Boerma en Safae Gounane genomineerd.

De winnaars van de Koninklijke Prijs worden op 10 oktober in het Koninklijk Paleis Amsterdam bekendgemaakt. Zij ontvangen elk een bedrag van 9.000 euro. Na de uitreiking opent koning Willem-Alexander de tentoonstelling waarin het werk van zowel de winnaars als de overige genomineerden te zien is. De tentoonstelling loopt van 12 oktober tot en met 10 november en biedt bezoekers de kans om een stem uit te brengen voor de jaarlijkse publieksprijs.

