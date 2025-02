Evenementen Kunstenaar Josefin Arnell bij Landhuis Bloemhof Dick Drayer 05-02-2025 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Kunstliefhebbers krijgen op donderdag 20 februari de kans om het werk van de Zweedse kunstenaar en filmmaker Josefin Arnell te ontdekken bij Landhuis Bloemhof.

Instituto Buena Bista (IBB) organiseert samen met Landhuis Bloemhof een filmvertoning en gesprek met de kunstenaar, die als Artist in Residence bij IBB verblijft. Tijdens het evenement, dat plaatsvindt van 19:00 tot 21:00 uur, toont Arnell haar filmwerk en geeft ze inzicht in haar artistieke praktijk.

Verzet

Arnell staat bekend om haar scherpe en humoristische benadering van maatschappelijke structuren. In haar films, performances en installaties onderzoekt ze hoe verhalen en beeldcultuur kunnen functioneren als een vorm van verzet en sociaal-politieke expressie.

Haar werk is internationaal getoond, onder andere in het Stedelijk Museum Amsterdam, WIELS Brussel, Index Stockholm en het Van Abbemuseum Eindhoven. In 2023 werd ze genomineerd voor de prestigieuze Prix de Rome Nederland, en haar werk was te zien in het Stedelijk Museum Amsterdam.

Verblijf

Tijdens haar vier maanden durende verblijf op Curaçao werkt Arnell aan een nieuw filmproject en geeft ze workshops aan studenten van IBB. Daarbij onderzoekt ze experimentele scenario’s en filmtechnieken.

20