Kunstenaars zijn begonnen aan tweede colorful step op Curaçao

WILLEMSTAD – Seru Papaya krijgt in navolging van de wijk Otrobanda ook een Colorful Steps trap in de wijk. Deze week zijn beeldend kunstenaars Avantia Damberg en Alena Davidovich uit Belarus bezig met het verfraaien van de trap van Seru Papaya. Het project wordt geleid door de stichting kunst in de Openbare Ruimte Kòrsou, SKOR Kòrsou.

De intentie is om door het verfraaien van deze trap van Seru Papaya de wijk een boost te geven waaruit veel spin-offs kunnen rollen. De wijk wordt erbij betrokken opdat zij het verder dragen.

Jongeren uit de wijk hebben al workshops gevolgd hoe ze zich kunnen uiten in kunst in de openbare ruimte en ook hoe zij een social media campagne kunnen opzetten om hun eigen boodschap, of die van de wijk te promoten.

Deze week staat er nog een workshop op de agenda voor de risico-jongeren: het maken van sculpturen. Drie sculpturen komen dan aan de kant van de weg te staan waar veel afval uit de auto wordt gegooid. Trash Catchers moeten dat vuil opvangen.

De datum voor opening is nog niet bekend.