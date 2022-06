Kunstevenementen bij Landhuis Bloemhof in teken van Art for the Roses

WILLEMSTAD – In de aanloop naar de art auction “Art for the Roses” later dit jaar, organiseert Landhuis Bloemhof diverse kunst-gerelateerde evenementen die allemaal aansluiten op het streven van de stichting Ride for the Roses om fondsen te werven voor de strijd tegen kanker. Bloemhof heeft er een waar Kunstproject Art for The Roses voor opgesteld.

Bloemhof zegt een indrukwekkend programma op te hebben gesteld, dat zijn hoogtepunt in oktober en november zal beleven met een expositie en uiteindelijk een veiling van alle daar getoonde kunstwerken.



Kunstzinnige evenementen

Het Art for the Roses interdisciplinair kunstproject vindt plaats van 21 oktober tot 19 november. Een maand lang zullen alle activiteiten van Bloemhof in het teken staan van deze fundraising.

Op het programma staan: de groepsexpositie Art for the Roses met veiling, het Roses-concert in samenwerking met de Kathedraal van Doornen, een Kerstmarkt, een filmavond van Hòfi Cinema, workshops Intuïtief Schilderen in samenspraak met het Prinses Wilhelminafonds, Meet the Artist-ochtenden, een Bloemhof by Night-event waaraan kunstenaars uit verschillende andere disciplines worden uitgenodigd om deel te nemen, en een online veiling die speciaal voor belangstellenden in het buitenland zal worden opgezet.