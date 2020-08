Kustwacht assisteert bij drugsvangst op open zee

30 Gedeeld

Willemstad – De kustwacht heeft recent geassisteerd bij een succesvolle onderschepping van een drugsboot. Dit keer waren het internationale partners die de operatie uitvoerden, maar hulp kregen van een Dash8 vliegtuig van de Kustwacht.

Bij deze actie op open zee is ongeveer 430 kilo drugs onderschept die in 21 balen waren verpakt. Het intensieve toezicht van de kustlijnen van de ABC-eilanden wordt gedaan in samenwerking met Defensie waarbij het stationsschip voor kustwachtpatrouilles wordt ingezet.

