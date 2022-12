Kustwacht assisteert vaartuig tussen Statia en St. Barths

PHILIPSBURG – De Kustwacht heeft afgelopen maandag een vaartuig tussen Sint Eustatius en Sint Barths gered, die met motorproblemen kampte.

Na de melding ging de kustwacht met een van hun Metal Sharks op zoek maar de boot. In de buurt zag de bemanning van de Kustwacht een red flare, dat is een maritiem noodsignaal, die vermoedelijk van de boot in nood kwam.

De patrouilleboot van de Kustwacht voer meteen naar de locatie om poolshoogte te nemen en vond daar het vaartuig met de naam CK en twee mensen aan boord.

De boot en de twee opvarenden zijn door de Kustwacht veilig naar Simpson Bay op Sint Maarten gesleept.