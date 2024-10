Kustwacht Kustwacht bereidt Jaarplan 2025 voor Dick Drayer 22-10-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Vorige week donderdag kwamen het Presidium van de Kustwachtcommissie en de jaarlijkse Kustwachtcommissie bijeen op de Marinebasis Parera in Willemstad. Tijdens deze vergaderingen werden de strategische plannen van de Kustwacht besproken en vastgesteld, waaronder het Jaarplan voor 2025, dat nu wordt voorgelegd aan de Rijksministerraad.

Het Presidium van de Kustwachtcommissie, verantwoordelijk voor het afstemmen van beleid, beheer en middelen op hoofdlijnen, kwam in de ochtend bijeen. Deze vergadering legde de basis voor het werk van de Kustwachtcommissie, die belast is met het voorbereiden van belangrijke documenten zoals het beleidsplan, het operationeel jaarplan, de begroting en het jaarverslag.

In samenwerking met de ministeries van de vier betrokken landen zijn tijdens de vergadering van de Kustwachtcommissie gezamenlijke doelen en prioriteiten vastgesteld voor de Kustwacht in 2025. Het motto van de Kustwacht, “Samen sterk”, stond hierbij centraal. Het Jaarplan 2025 wordt nu verder behandeld door de Rijksministerraad, die het zal vaststellen volgens de bepalingen van de Rijkswet Kustwacht.

2024

Het kernpunt van het vorige jaarplan van de Kustwacht was het verder professionaliseren van de organisatie om effectief op te treden tegen grensoverschrijdende criminaliteit en veiligheidsdreigingen in de regio. Dit gebeurt door de overgang naar een 24/7 operationeel maritiem politieoptreden, gebaseerd op intelligente informatiegestuurde operaties. De Kustwacht richtte zich in 2024 op drie strategische pijlers: de uitbreiding van personeel en materieel conform de lange termijnplannen, de versterking van informatievoorziening om proactief op te kunnen treden, en het bouwen aan een gezonde, toekomstbestendige organisatie.

Op basis van de informatie in het Jaarplan 2024 zijn de doelstellingen van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied een voortzetting van een meerjarig proces dat al in eerdere jaren is ingezet. De doelen zoals het realiseren van een 24/7 operationele organisatie gebaseerd op intelligence-gestuurd politieoptreden (IGP), personele uitbreiding en modernisering van materieel zijn stappen die in 2024 verder worden ontwikkeld. Hoewel de plannen voor 2024 voortbouwen op eerdere jaren, zijn de uiteindelijke doelen zoals volledige 24/7 inzetbaarheid en de transitie naar de nieuwe organisatiestructuur nog niet volledig bereikt, maar wordt er in 2024 een significante voortgang verwacht.

De jaarplannen benadrukken dat de uiteindelijke realisatie van sommige doelen (zoals volledige operationele capaciteit in 2025) afhankelijk is van de voortgang van de personele en materiële transitie, en van samenwerking met verschillende externe partijen. Het lijkt dus dat de volledige realisatie van deze doelstellingen in 2024 nog niet is bereikt, maar de organisatie is wel actief bezig om richting deze doelen te werken. Het jaarplan 2025 borduurt daar in ieder geval op vooruit.

