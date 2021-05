Kustwacht detecteert boot met dode lichamen

13 Gedeeld

WILLEMSTAD – Tijdens een patrouillevlucht van afgelopen zondagavond heeft de Kustwacht een boot gedetecteerd met verschillende levenloze lichamen aan boord. Dat was op zo’n 120 mijl ten noorden van Aruba.

De weersomstandigheden op open zee vormden zo’n grote uitdaging dat het onmogelijk bleek de boot op sleeptouw te nemen. De lijn brak verschillende keren en uiteindelijk moest de operatie worden afgeblazen.

Uiteindelijk is onder de slechte weersomstandigheden en het invallen van de nacht het bootje uit zicht geraakt en niet meer teruggevonden. Andere schepen in de buurt is gevraagd op te letten en melding te maken als de boot weer gesignaleerd wordt.