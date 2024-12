Sint Maarten Kustwacht en gendarmerie patrouilleren in Simpson Bay Lagoon Redactie 13-12-2024 - 1 minuten leestijd

SIMPSON BAY – De Nederlandse Caribische Kustwacht en de Franse Gendarmerie hebben besloten nauwer samen te werken om de veiligheid in de Simpson Bay Lagoon op Sint Maarten te verbeteren. Dit besluit volgt op een reeks recente diefstallen in het gebied. Tijdens een vergadering gisteren kwamen beide instanties overeen om gezamenlijke patrouilles in te voeren en de coördinatie van beveiligingsmaatregelen te versterken.

De samenwerking omvat direct ingevoerde, gecoördineerde patrouilles op strategische locaties rondom de lagune. Het doel is om een zichtbare aanwezigheid te tonen en criminele activiteiten af te schrikken. Jurandy Sambre, hoofd operaties van de Kustwacht Substation Sint Maarten, stelt: “Dit markeert een nieuw hoofdstuk in onze gezamenlijke inspanningen om de Simpson Bay Lagoon-gemeenschap te beschermen. Door onze krachten te bundelen, nemen we daadkrachtige stappen om de veiligheid te verbeteren.”

Ook de Franse Gendarmerie onderstreept het belang van samenwerking. Hugues Loyez, commandant van de Gendarmerie, zegt: “De uitvoering van deze maatregelen weerspiegelt onze gezamenlijke inzet voor de veiligheid en het welzijn van iedereen in de Simpson Bay Lagoon.”

Beide diensten roepen slachtoffers van diefstal of inbraak op om aangifte te doen bij de betreffende autoriteiten aan beide zijden van het eiland. Deze informatie is cruciaal voor het gericht inzetten van patrouilles en het opvolgen van meldingen.

