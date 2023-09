Kustwacht en politie Aruba houden ongedocumenteerden aan

ORANJESTAD- De Kustwacht en het Korps Politie Aruba (KPA) detecteerden vannacht een verdachte boot met ongedocumenteerde personen aan boord nabij Aruba.

Hierop hebben zowel de Kustwacht als het KPA patrouilles naar de locatie gedirigeerd. De KPA helikopter heeft het verdachte vaartuig vanuit de hoogte in de gaten gehouden terwijl de Kustwacht patrouilleboot het vaartuig onderschepte.

In totaal zijn 11 ongedocumenteerden aangehouden, waarvan 9 Venezolanen en 2 Colombianen. In de groep bevonden zich ook twee vrouwen. Alle ongedocumenteerden zijn aan het KPA overgedragen voor verder onderzoek in deze zaak.