Kustwacht garandeert veiligheid tijdens 44ste Heineken Regatta op Sint-Maarten

PHILIPSBURG – Van 29 februari tot en met 3 maart vindt de 44ste editie van de Heineken Regatta plaats op Sint-Maarten. Dit jaarlijkse zeilevenement, bekend om zijn uitmuntende zeilcompetities en onvergetelijke feesten, ziet een intensieve samenwerking tussen de organisatoren, lokale autoriteiten en de Kustwacht van de Nederlandse Cariben om veiligheid op zee en aan land te waarborgen.

De Kustwacht zegt een cruciale rol te spelen in deze inspanningen door middel van strategische planning, inclusief extra personeelstraining en de aanschaf van speciale uitrusting, om de veiligheid en orde tijdens het evenement te handhaven.

De Kustwacht patrouilleert met de Metal Sharks, de “Poema” Cutter en andere eenheden om de veiligheid te garanderen.

In samenwerking met de Sint-Maarten Politie, Nederlandse Mariniers, Douane en Immigratiediensten, breidt de Kustwacht haar patrouille uit over territoriale wateren om de veiligheidsmaatregelen te versterken.

Belangrijk is dat alle deelnemende vaartuigen uitgerust zijn met voldoende reddingsvesten, de maximale capaciteit niet overschrijden, en communicatiemiddelen zoals een opgeladen mobiele telefoon of functionele vhf-radio aan boord hebben. Daarnaast is het van essentieel belang dat kapiteins bij vertrek of aankomst in Sint-Maarten zich melden bij het Immigratiekantoor voor inklaring.

Jurandy Sambre, hoofd operaties bij het Sub-Station Sint-Maarten, uitte zijn enthousiasme over het evenement dat een integraal onderdeel vormt van de Sint-Maartense traditie. “We kijken ernaar uit en zijn er klaar voor!”