Kustwacht haalt na achtervolging drugs uit zee, maar moet daders laten gaan

WILLEMSTAD – Het Nederlandse marineschip de Holland heeft net voor het weekend een drugstransport ten zuiden van Bonaire geprobeerd te stoppen. Het lukte de go-fast uiteindelijk om te vluchten, maar tijdens het vluchten hebben ze hun drugs overboord gegooid.

Het drugstransport werd vrijdag door het patrouillevliegtuig van de Kustwacht Caribisch Gebied

gedetecteerd. Het Maritiem Operatie Centrum van de Kustwacht heeft hierop het stationsschip

geïnformeerd dat direct haar FRISC onderscheppingsboot heeft ingezet.

Aan boord daarvan zit een gecombineerd team van de scheepsbemanning en Fleet Marine Squadron, de go-fast achtervolgde. Gedurende de achtervolging gooiden de opvarenden meerdere pakketten drugs overboord.

Toen duidelijk werd dat de achtervolging geen resultaat zou opleveren is de FRISC teruggkeerd en zijn de pakketten uit het water gevist. Die zijn later aan de Kustwacht overhandigd die de pakketten aan de politie heeft afgegeven. In totaal is ruim 630 kilo cocaïne uit zee gehaald.