Kustwacht onderschept 800 kilo cocaïne op de Caribische Zee

Het Nederlandse marineschip de Zr.Ms. Holland heeft op 25 februari twee drugstransporten onderschept in samenwerking met de Colombiaanse marine op de Caribische Zee. Dat heeft Defensie vanochtend bekendgemaakt.

De snelle boten werden ontdekt door een patrouillevliegtuig van de kustwacht en een helikopter van de Colombiaanse marine. De Zr.Ms. Holland stuurde een Amerikaanse Wardakosta-helikopter en de FRISC, een snelle boot met een gecombineerde bemanning van het schip, en ging aan boord van het onderhoudsdetachement van de Amerikaanse Wardakosta.

Na een stopteken weigerde de ‘go-fast’ te stoppen. Na enkele waarschuwingsschoten leverden de vermoedelijke smokkelaars zichzelf over. De twee snelle boten werden vervolgens door het Colombiaanse marineschip ARC Victoria aan boord genomen. In totaal werd 800 kilo cocaïne in beslag genomen.

De vermoedelijke smokkelaars en de smokkelwaar zijn overgebracht naar de kustwacht. De vermoedelijke smokkelaars zullen worden vervolgd in de Verenigde Staten.