Kustwacht onderschept boot van casinorovers

Willemstad/Kralendijk – De kustwacht van Curaçao heeft donderdagmiddag een boot onderschept die net Bonaire had verlaten. De politie van dat eiland had daarom gevraagd.

Tijdens de controle werd een bedrag van rond de 20.000 dollar aangetroffen. Justitie denkt dat dat geld afkomstig is van de overval op het casino van Divi Flamingo afgelopen dinsdag. De buit daar bedroeg tussen de 80 en 90.000 dollar.

De twee mannen aan boord zijn aangehouden en de boot en het geld is in beslag genomen. Op de ontdekking van het geld heeft de politie later die middag een huiszoeking verricht in een huis in de wijk Antriol.