Kustwacht onderschept vissersboot met drugs

WILLEMSTAD – Zaterdag heeft de Kustwacht een boot onderschept die net van open zee kwam. Het betreft een vissersboot die een lading vis had opgehaald om deze naar de markt te brengen.

De Kustwacht hield de bewegingen van deze boot al geruime tijd in de gaten. Op zee heeft een metalshark de boot onderschept en deze begeleid naar het Spaanse Water, waarna ze richting de vissershaven van Caracasbaai zijn gegaan.

Daar werd de boot onderworpen in het bijzijn van de Douane aan een rigoureuze controle. Dat leverde een aanzienlijke hoeveelheid drugs op, die verstopt was op de boot.

De twee bemanningsleden zijn gearresteerd. Beiden zijn overgebracht naar het politiebureau. De met drugs beladen boot is naar de Kustwachtbasis in Parera gebracht waar het onderzoek naar de boot verder gaat en waar ook wordt vastgesteld hoeveel drugs er in de boot verborgen was.