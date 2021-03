12 Gedeeld

Foto – 24ora

WILLEMSTAD – Er is illegaal olie geloosd in de wateren van Curaçao. Dat bevestigde de Kustwacht gisteren tegenover Dolfijn FM. Het is nog onduidelijk om hoeveel olie het gaat. De olievlek vormt op dit moment eerder een mogelijk gevaar voor Aruba dan voor Curaçao.

Volgens de Arubaanse nieuwssite 24Ora gaat het om een tanker varend onder Panamese vlag en onderweg naar Dominicaanse Republiek. De Kustwacht is bezig met het onderzoek.