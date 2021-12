Kustwacht redt 27 opvarenden van zinkend schip

1 Delen

Foto’s – Kustwacht Caribisch Gebied

THE BOTTOM – De Kustwacht heeft in de buurt van Saba 27 opvarenden gered van een zinkend schip. Dat maakte water nadat de motor het had begeven.

Nog voordat de boot zonk, kon iedereen aan boord overstappen op de cutter van de Kustwacht. Die sleepte het schip vervolgens achter zich aan naar Sint Maarten. Vermoedelijk wilde de kapitein van het zinkende schip de opvarenden daar illegaal aan land brengen. Alle 27 opvarenden zijn aan de autoriteiten van Sint Maarten overgedragen.

