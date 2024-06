Kustwacht Kustwacht redt twee drenkelingen op zee Redactie 04-06-2024 - 1 minuten leestijd

Foto Kustwacht Caribisch `gebied

ORANJESTAD – De Kustwacht heeft gistermorgen twee drenkelingen op zee gered. Even daarvoor had het Maritiem Operatiecentrum van de Kustwacht een noodoproep ontvangen. Het vaartuig was gekapseisd op ongeveer 74 mijl ten noordwesten van Aruba.

Het DASH-vliegtuig van de Kustwacht werd onmiddellijk ingezet om het gebied te verkennen. Bemanning van het vliegtuig bevestigde dat een vaartuig was gekapseisd met twee personen aan boord. Direct daarop werd de Kustwacht-helikopter naar de locatie gestuurd om de twee personen te redden.

De twee opvarenden waren erin geslaagd om op het gekapseisde vaartuig te klimmen. Zij werden aan boord van de helikopter gehesen en veilig naar Aruba vervoerd.

Bij aankomst in Aruba werden de twee mensen, die de Dominicaanse nationaliteit hebben, door kustwachtmedewerkers opgevangen en begeleid. De Kustwacht zal samen met haar ketenpartners de nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de twee opvarenden veilig naar huis kunnen terugkeren.