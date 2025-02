Kustwacht Kustwacht versterkt zich door instabiliteit Venezuela Redactie 01-02-2025 - 1 minuten leestijd

Foto - Bea Moedt

WILLEMSTAD – De Kustwacht Caribisch gebied krijgt extra personeel en werkt aan de vervanging van materieel om beter in te spelen op grensoverschrijdende criminaliteit en de instabiele situatie in Venezuela. Dat staat in het Jaarplan 2025 dat de Nederlandse minister Brekelmans van Defensie naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De uitbreiding is volgens het ministerie nodig vanwege toegenomen uitdagingen, zoals drugs- en mensensmokkel en de gevolgen van irreguliere migratie uit Venezuela. De kustwacht is verantwoordelijk voor maritieme rechtshandhaving in Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Naast politietaken en grensbewaking voert de kustwacht ook search and rescue-missies uit en handhaaft zij milieuvoorschriften.

Een van de prioriteiten is de vervanging van de cutters en de walradarketen op de Bovenwindse eilanden. Daarnaast worden nieuwe functies ingevuld, waarbij zoveel mogelijk Caribische kandidaten worden geworven. De uitbreiding en modernisering passen binnen het Lange Termijn Plan Personeel en het Lange Termijn Plan Materieel 2019-2028.