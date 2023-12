Kustwacht vindt zinkend schip zonder bemanning voor de kust van Jan Thiel

WILLEMSTAD – Vanochtend heeft de Kustwacht een lege yola aangetroffen die op zee dreef zonder bemanning. Of die er ooit op heeft gezeten is niet duidelijk, mogelijk is de boot op drift geraakt vanaf de wal.

De Kustwacht heeft de boot op zee geïnspecteerd en vervolgens naar Caracasbaai gesleept. Daarna werd de boot door een takelwagen naar de marinebasis op Parera vervoerd voor verder onderzoek.

Volgens de Kustwacht was de boot zinkende, de boeg van het vaartuig was nog zichtbaar, toen de autoriteiten ter plaatse kwamen.

De in beslag genomen boot betreft een ‘yola’-type. Er wordt momenteel verder onderzoek gedaan naar de herkomst ervan.