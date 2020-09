10 Gedeeld

De kustwacht waarschuwt dronepiloten niet te dicht bij hun helikopters, vliegtuigen en schepen te komen. Dat is tegen de regels en vormt een groot risico voor personeel en manschappen.



Onlangs was er een incident bij een reddingsactie in de buurt van Tera Kora/San Pedro. De kustwachthelikopter was ter plekke voor de reddingsactie van een jongeman, maar werd geconfronteerd met een drone die gevaarlijk dicht in de buurt van de helikopter vloog.

Vliegen met drones is aan regels gebonden. Op de website van de Curaçao Civil Aviation Authority staan de algemene regels en wetgeving voor het gebruik en vliegen van drones op Curaçao.

Zo is de piloot van de drone verantwoordelijk voor eventuele schade die kan ontstaan bij een ongeluk en/of schade door zijn drone. Zowel

eigenaren als piloten moeten op de hoogte zijn van deze regels en dienen deze ook na te leven.