Kustwachters hielpen criminelen om drugs te smokkelen

WILLEMSTAD – Het Openbaar Ministerie op Curaçao heeft vandaag bevestigd dat vier medewerkers en een voormalig medewerker van de Kustwacht zijn aangehouden in verband met lopende onderzoeken naar drugssmokkel. De aanhoudingen vonden vanochtend plaats, gevolgd door zes huiszoekingen onder toezicht van de rechter-commissaris. Het zou gaan om betrokkenheid van Kustwachtpersoneel bij de import van verdovende middelen.

In een van de onderzoeken is ontdekt dat GPS-apparatuur vermoedelijk door Kustwachtmedewerkers heimelijk is geplaatst op Kustwachtvaartuigen. Hierdoor kunnen criminelen deze vaartuigen in realtime volgen. Dit stelt hen in staat de bewegingen van de Kustwacht te monitoren en hun activiteiten daarop af te stemmen. Dit handelen wordt beschouwd als een ernstige overtreding van de Opiumlandsverordening 1960.

Twee andere onderzoeken richten zich op gegevens afkomstig van het communicatiesysteem SKY, waarin aanwijzingen zijn gevonden dat Kustwachtpersoneel derde partijen heeft geholpen bij de invoer van verdovende middelen. Het Openbaar Ministerie sluit niet uit dat er in de toekomst nog meer aanhoudingen in deze zaken plaatsvinden.