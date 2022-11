KvK-Curaçao akkoord met verhoging minimumloon

WILLEMSTAD – De Kamer van Koophandel ziet geen bezwaren in de verhoging van het minimumloon. In een brief aan minister Ruthmila Larmonie-Cecilia van Sociale Ontwikkeling en Werkgelegenheid stellen ze wel dat de flexibilisering van de arbeidsmarkt door moet gaan.

Uitgangspunt is dat de groep minimumloners haar koopkracht behoudt, terwijl de arbeidsproductiviteit moeten toenemen en de werkloosheid wordt aangepakt.

Op dit moment verdienen werknemers van 21 jaar en ouder: 9,62 gulden bruto per uur, 384,80 gulden per week of 1.666,18 gulden per maand. Dat zou wat betreft het ministerie met 11,2 procent verhoogd moeten worden per 1 januari.