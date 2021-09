Laatste coronacijfers van Aruba, Bonaire en Curaçao

9 Gedeeld

De eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao hebben net als bijna alle andere landen ter wereld te maken met het coronavirus. Hoewel vaccinatiecampagnes in volle gang zijn, blijft het virus aanwezig op de eilanden. In dit artikel vind je een actueel overzicht van het aantal positief geteste mensen per eiland. Daarnaast lees je het aantal nieuwe, positief getesten per dag en het aantal positief geteste mensen dat is opgenomen in het ziekenhuis.

Curaçao

Op Curaçao zijn sinds dinsdag weer twee mensen overleden die positief getest waren. Hiermee komt het totaal aantal doden sinds het begin van de crisis op 151 te staan.

Gisteren zijn er op Curaçao 1.734 mensen getest op Covid-19. Van hen testten er 44 positief.

In het ziekenhuis op Curaçao liggen nu 38 mensen die positief getest zijn. Vijftien hiervan liggen op de intensive care. Ook herstelden er weer 31 mensen van het virus.

Curaçao telt nu 332 actieve gevallen van Covid-19.

Aruba

Sinds afgelopen maandag zijn er op Aruba weer twee mensen overleden die positief getest waren. Het totaal aantal doden sinds het begin van de crisis komt daarmee op 153 te staan.

Gisteren testten op Aruba 42 mensen positief, in twee gevallen ging het om bezoekers van het eiland.

In het ziekenhuis op Aruba liggen nu 36 mensen die positief getest zijn, tien van hen liggen op de intensive care. Op de intensive care van het ziekenhuis in Colombia liggen ook nog eens 24 mensen afkomstig vanaf Aruba die positief getest zijn. Ook herstelden er weer 43 mensen van het virus.

Aruba telt nu 477 actieve gevallen van Covid-19.

Bonaire

Op Bonaire loopt het aantal actieve gevallen van Covid-19 nog steeds op. Vandaag komt het aantal actieven voor het eerst sinds lange tijd boven de honderd.

Vandaag zijn op Bonaire 125 mensen getest op Covid-19. Tien mensen testten positief.

In het ziekenhuis op Bonaire ligt één persoon die positief getest is. Niemand herstelde van het virus.

Bonaire telt nu 102 actieve gevallen van Covid-19.

