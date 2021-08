Laatste coronacijfers van Bonaire, Curaçao en Aruba

107 Gedeeld

De eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao hebben net als bijna alle andere landen ter wereld te maken met het coronavirus. Hoewel vaccinatiecampagnes in volle gang zijn, blijft het virus aanwezig op de eilanden. In dit artikel vind je een actueel overzicht van het aantal positief geteste mensen per eiland. Daarnaast lees je het aantal nieuwe, positief getesten per dag en het aantal positief geteste mensen dat is opgenomen in het ziekenhuis.

Curaçao

De afgelopen dagen zijn er weer vier mensen overleden op Curaçao die positief getest waren. Het totaal aantal doden sinds het begin van de crisis komt daarmee op 142 te staan.

Op Curaçao zijn 2.027 mensen getest op Covid-19. Van hen testten er 48 positief.

In het ziekenhuis op Curaçao liggen nu 36 mensen die positief getest zijn. Achttien mensen liggen op de intensive care. Ook herstelden er weer 67 mensen van het virus.

Curaçao telt nu 457 actieve gevallen van Covid-19.

Aruba

De afgelopen dagen zijn op Aruba zes mensen overleden die positief getest waren. In één geval ging het om een niet-ingezetene van het eiland. In totaal zijn er op Aruba nu 132 mensen overleden sinds het begin van de crisis.

Op Aruba zijn gisteren 74 mensen positief getest. In vier gevallen gaat het om toeristen.

In het ziekenhuis liggen nu 83 mensen die positief getest zijn. Elf van hen liggen op de intensive care op Aruba en achttien op de ICU in Colombia. Ook herstelden er weer 107 mensen van het virus.

Aruba heeft nu 731 actieve gevallen van Covid-19.

Bonaire

Op Bonaire zijn 64 mensen getest. Van hen testten er drie positief.

De positief geteste persoon die in het ziekenhuis lag is daar ontslagen. Momenteel liggen er dus geen positief getesten meer in het ziekenhuis op Bonaire. Drie mensen herstelden weer van het virus.

Bonaire heeft nu twintig actieve gevallen van Covid-19.

