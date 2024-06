Nieuws uit Nederland Laatste eerbetoon aan adjudant Toon Brood Dick Drayer 21-06-2024 - 1 minuten leestijd

Foto: Koninklijke Marechaussee Nederland

ROOSENDAAL – Vandaag is in Roosendaal een emotioneel afscheid genomen van adjudant Toon Brood. De rouwstoet, begeleid door een motorescorte van de Koninklijke Marechaussee, trok veel bekijks en respect van omstanders.

Brood (49) werd op vrijdagavond 31 mei doodgeschoten in zijn eigen huis op Curaçao. Drie mannen waren daar binnengedrongen, vermoedelijk om spullen te stelen. In mei was er al een motor van de adjudant gestolen.

Vandaag bij aankomst bij het uitvaartcentrum vormden collega’s, vrienden en familie een erehaag als laatste groet aan Toon Brood. De kist werd met gedragen door collega’s uit het Caribisch gebied en vervolgens overgedragen aan de draagploeg van de Marechaussee.

De dienst zelf was volgende de Marechaussee bijzonder indrukwekkend en markeerde een passend laatste eerbetoon aan een gewaardeerde adjudant.

Arrestaties

Inmiddels heeft Curaçaose politie in samenwerking met onder andere het Recherche Samenwerkingsteam RST vier arrestates verricht in de moordzaak op Brood. De laatste arrestatie was een 19-jarige jongen die vastzat op verdenking van een andere moord. Hij werd in zijn cel aangehouden.