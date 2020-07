Laatste eregroet voor omgekomen bemanningsleden marinehelikopter

12 Gedeeld

Venray – Vandaag en morgen vliegen helikopters van de luchtmacht in een zogenoemde missing man formation. Dat is een laatste eregroet aan de twee bij Aruba omgekomen bemanningsleden van de NH90 marinehelikopter.

Vrijdag is dat in de omgeving van Venray, zaterdag in de omgeving van Den Helder.

De marinehelikopter stortte 19 juli in zee bij terugkeer van een patrouille in opdracht van de Arubaanse kustwacht.

De Inspectie van Defensie, de Onderzoeksraad voor Veiligheid en de marechaussee doen onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.

Lees ook: