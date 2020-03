Laatste KLM 747 op Curaçao

55 Gedeeld

foto: Berber van Beek

KLM heeft zaterdag voor het laatst met de Boeing 747 op Curaçao gevlogen. Dat type toestel zou al uit de dienstregeling worden gehaald, maar dat is vervroegd door de Corona-crisis.



De eerste Boeing 747 landde op Curaçao op 6 november 1971. De laatste met de naam ‘City of Johannesburg’ vertrok zaterdag om 17.01 uur maar deed dit zonder ceremonieel of ererondje.