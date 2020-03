Laatste TUI fly vlucht halfleeg vertrokken

De laatste TUI rescue-vlucht is bijna leeg vertrokken om via Bonaire naar Amsterdam te vliegen. Dat verbaasde het management van de luchtvaartmaatschappij. Want de passagierslijst was vol, maar de meeste mensen kwamen niet opdagen.



TUI heeft alle vluchten opgeschort tot 30 april. Reizigers op Curaçao die alsnog terug willen naar Amsterdam wordt geadviseerd om in contact te treden met het Ministerie van Buitenlandse Zaken via http://www.bijzonderebijstandbuitenland.nl