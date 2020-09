Lage bezettingsgraad kleine hotels en appartementen

22 Gedeeld

De gemiddelde bezettingsgraad in augustus van kleine hotels en appartmenten is bijna 22 procent. Het gaat om accommodaties die verenigd zijn in de CASHA, de Curacao Apartments and Small Hotels Association.

De belangenvereniging voor kleinschalige accommodaties vertegenwoordigd achttien resorts, appartementen, villa’s, B&B en guesthouses.

Staycations

Drie van de achttien accommodaties heeft vergeleken met de anderen een hoge bezettingsgraad van boven de vijftig procent. Reden is dat zij zogenaamde staycations hebben aangeboden voor mensen die wonen op Curaçao. Dit betreft de specials die aangeboden worden met een hoge korting en daardoor minder inkomsten genereren dan normaal.

Zes van de achttien accommodaties hebben geen enkele gast ontvangen in augustus. De rest heeft een wisselende bezettingsgraad tussen de een en 46 procent.

Annuleringen

Van de accommodaties geven zestien aan in totaal 43 annuleringen te hebben ontvangen. Genoemde redenen van annulering waren: corona in het algemeen, het moeten laten testen, de kosten van de test, het testresultaat te laat ontvangen, angst voor een totale lockdown, angst voor quarantaine verplichting, een reisverbod of reisbeperking. Ook een onveilig gevoel en onzekerheid, de rellen op het eiland en de beperkte openstelling van de horeca was reden om te annuleren.

Voor de rest van het jaar zijn er nauwelijks boekingen binnengekomen en ook het volgend jaar stagneert voorlopig.