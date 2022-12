Lagere benzine- en dieselprijzen worden een week eerder dan normaal aangepast

WILLEMSTAD – Komende dinsdag al gaat de prijs voor benzine en diesel op Curaçao fors omlaag. Normaal gesproken is dat op de eerste dinsdag van de nieuwe maand. Benzine gaat met ruim 36 cent naar 1,99 gulden en diesel met iets meer dan 43 cent naar 1.79 gulden per liter.

De sterke daling van de eindgebruikerstarieven voor zowel benzine als diesel is voornamelijk het gevolg van een sterke daling van de aankoopprijzen.

Eerder meldde minister Ruisandro Cijntje op zijn facebookpagina dat de nieuwe brandstofprijzen op 1 januari, in zouden gaan, bovendien worden de prijsaanpassingen gecommuniceerd door toezichthouder BTP.

Met de nieuwe benzineprijs is Curaçao weer terug naar het niveau van maart 2021. Diesel was begin van dit jaar nog goedkoper met een prijs van 1,71 per liter aan de pomp.

Water en stroom

De prijs voor elektriciteit wijzigt nauwelijks, achter de komma een duizendste cent. Voor de eerste 250 Kilowattuur betaal je afgerond 70 cent per Kilowattuur. In de allerhoogste schaal, boven 350 Kilowattuur, betaal je straks 0,86 cent.

Water gaat wel omhoog, en wel met iets meer dan acht cent per 1000 liter. Voor de eerste negen kuub betaal je per kuub vanaf 1 januari 9,32 gulden.

Wie meer verbruikt betaalt over het extra gedeelte ook acht cent per kuub meer. Grootverbruikers die meer dan twintig kuub uit de kraan halen, moeten over dat meergedeelte 18,37 gulden per 1000 liter betalen.