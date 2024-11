Luchtvaart & Reizen Lagere luchthavenkosten maken inter-eiland reizen goedkoper Dick Drayer 19-11-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De samenwerkende Nederlands-Caribische luchthavens, DCCA, verlaagt vanaf 2025 de luchthavenkosten voor inter-eilandreizen binnen het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Door de passagiersheffing op tickets te verlagen naar vijftien dollar per passagier, wordt vliegen tussen Aruba, Bonaire en Curaçao toegankelijker voor inwoners en bezoekers. De luchtvaartmaatschappijen Divi Divi Air, Z-air en Winair passen hun ticketprijzen aan om dit voordeel door te geven aan de reizigers.

De reductie sluit aan bij het gezamenlijke strategische plan van de DCCA om de regionale bereikbaarheid te verbeteren en regionale economische groei te stimuleren. Vooral de populaire route tussen Aruba en Curaçao profiteert van deze kostenverlaging, waardoor meer reizigers worden aangemoedigd gebruik te maken van betaalbare vluchten.

Bonaire, waar het PFC-tarief al lager is dan 15 dollar, voert geen jaarlijkse indexatie van deze kosten door. Voor Curaçao en Bonaire gaat de verlaging in, in januari, terwijl Aruba in februari volgt. De implementatie in Sint-Maarten wordt later bekendgemaakt. Een succesvolle proef op Sint-Maarten in 2023, waarbij dagtochten naar Saba en Sint-Eustatius goedkoper werden door lagere luchthavenkosten, diende als inspiratie voor dit initiatief.

Volgens Jonny Andersen, voorzitter van de DCCA en CEO van Curaçao Airport Partners, is deze stap meer dan een financiële aanpassing: “Luchthavens zijn essentiële verbindingen die onze eilanden dichter bij elkaar brengen. Door de kosten te verlagen, maken we reizen niet alleen betaalbaarder, maar bevorderen we ook toerisme en economische samenwerking.”

De DCCA, die de zes Caribische luchthavens van het Koninkrijk verenigt, benadrukt dat deze maatregel bijdraagt aan meer samenwerking tussen de eilanden. Dit stimuleert naar eigen zeggen niet alleen de toerismesector en lokale ondernemers, maar versterkt ook culturele uitwisseling binnen de regio.

