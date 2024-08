Sint Maarten Lagere opkomst bij verkiezingen Sint-Maarten Dick Drayer 19-08-2024 - 2 minuten leestijd

Stemmen in Melford Hazel | Foto Dick Drayer

PHILIPSBURG – Bij het sluiten van de stembussen om 20.00 uur blijkt dat de opkomst lager is dan bij de vorige verkiezingen in januari. Waar toen 65 procent van de 22.580 stemgerechtigden hun stem uitbrachten, ging het deze keer om ongeveer 60 procent van de 22.750 potentiële kiezers.

De verkiezingsdag werd gekenmerkt door een zichtbare aanwezigheid van militairen en agenten, niet alleen uit Sint-Maarten, maar ook uit Curaçao, Aruba en de BES-eilanden. Deze agenten patrouilleerden over het hele eiland, controleerden op wapenbezit en hielden het verkeer nauwlettend in de gaten. Ondanks de verhoogde veiligheid waren er geen grote incidenten te melden.

Op straat was er opvallend minder verkiezingsactiviteit te zien dan normaal. Zo waren er minder optochten van politieke partijen, en ook het aantal mensen dat in partijkleuren geklede T-shirts droeg, was opvallend laag. Dit staat in contrast met de gebruikelijke verkiezingsdrukte op het eiland.

De aangescherpte maatregelen, waaronder een alcoholverbod dat geldt tot dinsdagochtend 06.00 uur, werden ingevoerd naar aanleiding van meerdere recente incidenten. Het wapengebruik op het eiland is dit jaar aanzienlijk toegenomen, wat leidde tot strengere politiecontroles sinds begin augustus. Een ernstig incident dat bijdroeg aan de verscherpte maatregelen was de beschieting in juli van de auto van Olivier Arrindell, leider van de nieuwe partij OMC, waarbij zijn echtgenote om het leven kwam. Arrindell, die zelf lichtgewond raakte, beweert dat het om een politieke aanslag gaat, hoewel daar nog geen bewijs voor is.

De vorige verkiezingen op 11 januari resulteerden in een coalitie van vier partijen die een nipte meerderheid in het parlement vormden. Maar al zeventien dagen na het aantreden van de regering verloor de coalitie haar meerderheid, wat leidde tot de ontbinding van het parlement en de noodzaak om nieuwe verkiezingen uit te schrijven.

