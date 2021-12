Lagere straf voor doodrijden motorrijder die geen helm droeg, geen licht aanhad en te hard reed

Archieffoto – Èxtra

WILLEMSTAD – De bestuurder die op 24 januari vorig jaar geen voorrang gaf en een tegemoetkomende motorrijder doodreed, krijgt een taakstraf van 100 uur. Ook moet hij 2000 gulden schadevergoeding betalen.

Deze straf is aanmerkelijk lager dan bij andere gevallen van dood door schuld. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat de motorrijder zelf ook schuld draagt. Het reed op de Roodeweg in het schemerdonker zonder licht, veel te hard en hij droeg geen helm. Dat de bestuurder van de auto toch straf krijgt, is omdat hij geen aandacht had voor het verkeer. Het ongeluk staat op camerabeelden.

Lees ook:

Lees ook de laatste vacatures