Politie en Justitie “Lagere straffen of niet, we krijgen onze collega er niet mee terug” Redactie 29-01-2025 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Dat zei een marechaussee die met vijftien collega’s aanwezig was op de publieke tribune tijdens de rechtszaak over de moord op hun collega Toon Brood. De rechter op Curaçao legde donderdag lagere straffen op dan geëist tegen drie mannen die verantwoordelijk zijn voor de dood van de Nederlandse marechaussee op 31 mei vorig jaar. De rechter noemde hun handelwijze “meedogenloos”.

Amon Fraai (20) kreeg 26 jaar cel, terwijl tegen hem 28 jaar was geëist. Hij schoot negen maanden eerder ook al iemand anders dood. De fatale schoten werden afgevuurd door Aivano Martines. (23). Hij kreeg 18 jaar opgelegd in plaats van de geëiste 20 jaar. Claverzjion Nocento (26) kreeg zestien jaar cel, tegen hem was achttien jaar geëist.

De chauffeur die het drietal naar het huis van Brood leidde, Glennson Zimmerman (27), kreeg dertig maanden cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk, en een proeftijd van drie jaar. Tegen hem was vijf jaar geëist. De rechter oordeelde dat Zimmerman niet medeplichtig was aan de moord, maar wel betrokken bij de overval.

De rechter baseerde de straffen op richtlijnen voor vergelijkbare zaken van gekwalificeerde doodslag, zonder verder uit te wijden over de lagere straffen ten opzichte van de eis. De vier mannen hoorden hun vonnis aan in gevangeniskledij, met voeten geboeid en gebogen hoofd.

De bewuste nacht

Op de avond van 31 mei vorig jaar zaten Brood, adjudant en teamleider grensbewaking van de Koninklijke Marechaussee, en zijn vrouw Sonja op de veranda van hun woning. Toen Brood een geluid uit de woonkamer hoorde, ging hij kijken en werd hij geconfronteerd met drie indringers. Tijdens een worsteling schoot een van de daders hem dood.

Sonja werd bedreigd en kon niet naar haar stervende man toe. De daders doorzochten het huis, stalen spullen en vluchtten uiteindelijk met een gestolen auto. Het elf-jarig zoontje hield zich slapende, toen een van de daders zijn slaapkamer doorzocht op zoek naar geld en sieraden.

Opsporingsonderzoek

Het onderzoek leidde snel naar de daders dankzij camerabeelden en telefoontaps. Claverzjion Nocento werd geïdentificeerd door de Criminele Inlichtingendienst van de Kustwacht. Uit gesprekken met zijn moeder bleek dat hij zich bewust was van de camerabeelden waarop hij deels te zien was.

De moord op Brood heeft diepe sporen nagelaten, niet alleen bij zijn familie en collega’s, maar ook in de Curaçaose samenleving. De lagere straffen dan geëist werden door de aanwezige marechaussees met gefronste wenkbrauwen aangehoord, maar, zoals een van hen zei: “Je collega krijg je er niet mee terug.”