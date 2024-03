Lancering eerste boek van de bundel â€˜KonosÃ© bo islaâ€™

Algemeen Lancering eerste boek van de bundel ‘Konosé bo isla’ Redactie 2024-03-25 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Stichting Uniek Curaçao heeft afgelopen vrijdag het eerste boek van de driedelige bundel ‘Konosé bo isla’ gelanceerd. De lancering werd gepresenteerd door Nifa Ansano en vond plaats in Landhuis Dokterstuin.

Deze bundel is speciaal geschreven om de kennis van de bevolking van het eigen eiland naar een hoger niveau te tillen, oftewel: Konosé bo isla, dat als rode draad al ruim 30 jaar in de projecten en activiteiten van de stichting een grote rol speelt.

Bándabou

Dit eerste boek beslaat het gedeelte Bándabou en bevat 280 pagina’s. Het boek is een verzameling van historische en nieuwe informatie, bijzondere flora en fauna, waterwerken en bezienswaardigheden. Elk hoofdstuk heeft een gebiedskaart. De boeken hebben geen commercieel oogmerk. Een groot deel van de oplage wordt aan scholen en educatieve instellingen geschonken.

Vanaf 25 maart 2024 is het boek over Bándabou beschikbaar voor belangstellenden via een donatiebijdrage. Het boek is in drie talen beschikbaar: Papiamentu, Nederlands en Engels en te verkrijgen op het kantoor van Stichting Uniek Curaçao.

Onderhoud en ontwikkeling

Het onderhouden van natuurgebieden, parken en populaire locaties is een belangrijke taak die de stichting op dagelijkse basis uitvoert. De ontvangen bijdragen worden rechtstreeks ingezet voor het onderhouden van de gebieden, voor de ontwikkeling van educatief materiaal en excursies met scholen en andere educatieve instellingen.

Het tweede boek over het centrale gedeelte wordt in december 2024 verwacht en halverwege 2025 het derde – en laatste – deel over Bándariba.