Landhuis Brakkeput Ariba wordt atelier van kunstenares Avantia Damberg

Het landhuis Brakkeput Ariba gaat het komende jaar dienen als atelierruimte voor de kunstenares Avantia Damberg. Zij is onder meer bekend van muurschilderingen, postzegelontwerpen en de ‘Colourful Steps‘ in Otrabanda.

Het landhuis is al jaren in onbruik sinds de verhuizing van de Maris Stella SBO die daar tot 2012 zat. De bijgebouwen werden later gesloopt, maar het hoofdgebouw bleef staan.

