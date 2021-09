Landmachteenheid uit Nederland oefent op Curaçao

21 Gedeeld

Foto – Defensie Caribisch Gebied

WILLEMSTAD – Ongeveer 90 militairen van de Koninklijke Landmacht oefenen momenteel op Curaçao. Zij zullen onder andere (schiet)oefeningen houden en grensverleggende activiteiten uitvoeren op het eiland, schrijft het Antilliaans Dagblad.

Zij zijn geen onderdeel van de permanent aanwezige Compagnie in de West van Defensie in het Caribisch gebied. Curaçao geeft trainende militairen, naast een unieke trainingslocatie in verband met de weersomstandigheden, veel opties om hun fysieke en mentale grenzen te verleggen. De oefening duurt tot 15 september.

Lees ook: