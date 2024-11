Overheid Landsontvanger Trona onder vuur na Kamervragen over belastingdienst Dick Drayer 29-11-2024 - 2 minuten leestijd

Alfonso Trona, Hoofd Belastingdienst

WILLEMSTAD – Landsontvanger Alfonso Trona ligt onder vuur vanwege zijn rol in het oplopen van de belastingachterstanden op Curaçao. Aanleiding voor de harde kritiek van minister van Financiën Javier Silvania zijn Kamervragen die recent in Nederland zijn gesteld over het functioneren van de belastingdienst op het eiland. Tweede Kamerlid Aukje de Vries (VVD) uitte haar zorgen over de stijging van de achterstanden, van 2,6 miljard gulden in januari 2023 naar 3,3 miljard gulden in juni 2024.

In een brief aan Trona eist Silvania dat hij uiterlijk 13 december met een verbeterplan komt om de belastinginning te hervormen en de achterstanden terug te dringen. De minister noemt de situatie “onacceptabel” en benadrukt dat er ondanks eerdere afspraken om de achterstanden met tien procent te verminderen, in werkelijkheid een toename van tien procent is geweest.

Silvania wijst in de brief op Trona’s gebrek aan aansturing, monitoring en zelfs aanwezigheid. “Uw afwezigheid tijdens vergaderingen met teamleiders, het managementteam en zelfs met mij persoonlijk, zonder voorafgaande kennisgeving, illustreert uw gebrek aan verantwoordelijkheid,” aldus de minister. Volgens Silvania boekt de belastingdienst vooruitgang ondanks Trona, niet dankzij hem.

De kritiek wordt versterkt door eerdere bevindingen uit audits van het Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab), waaruit blijkt dat de belastingdienst ernstig tekortschiet in interne controle en invorderingsprocessen. Eerder toegezegde rapportages over verbeteringen zijn tot nu toe niet geleverd.

Het functioneren van Trona was al langer onderwerp van controverse, mede door zijn politieke banden met de voormalige coalitiepartner PNP. Nu de politieke situatie is veranderd, lijkt Silvania ruimte te zien om in te grijpen.

