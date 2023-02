Landsrecherche Aruba doet inval bij ex-minister Chris Romero en twee adviseurs 

ORANJESTAD – De landsrecherche van Aruba heeft vanochtend een inval gedaan op vier plaatsen op het eiland, waaronder het huis van voormalig minister Chris Romero van de MEP in Savaneta.

Ex-minister Edison Briesen kreeg ook bezoek van de landsrecherche in zijn huis in San Nicolas, maar daarover zegt het Openbaar Ministerie niets. Briesen was een belangrijke adviseur van Romero en ook van de huidige minister Glenbert Croes van Arbeid, Energie en Integratie.

Romero’s adviseur Eumar Koolman destijds, kreeg vandaag ook bezoek van de landsrecherche in zijn huis in Butucu. Ook daarover meldt het OM niets.

De huiszoekingen houden verband met een onderzoek naar aantal dienstverleningsovereenkomsten, die Romero tussen 2017 en 2021 als minister van Transport, Communicatie en Primaire Sector heeft afgesloten, zegt het OM.

Op de vier adressen zijn onder andere, gegevensdragers en administratie in beslag genomen. De landsrecherche is belast met onderzoek naar strafbaar handelen van ambtenaren en overige personen in openbare functies.